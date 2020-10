Lecce, Festival del Cinema Europeo al via il 31 ottobre solo on line

LECCE - La XXI edizione del Festival del Cinema Europeo in programma a Lecce dal 31 ottobre al 7 novembre si terrà esclusivamente on line, in ottemperanza al Dpcm del 24 ottobre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19. Lo ha annuncia il direttore delle kermesse, Alberto La Monica.

Dal 31 ottobre al 7 novembre in diretta streaming si potrà assistere agli incontri con i protagonisti di questa edizione e, on demand, a tutti i film che sarebbero stati proiettati in sala. Confermate le anteprime nazionali dei film «La ragazza col braccialetto» di Stéphane Demoustier, «Nel bagno delle donne» di Marco Castaldi, «The food club» di Barbara Rothenborg. Saranno inoltre disponibili on demand i 12 film del Concorso «Ulivo d’Oro» e quelli delle altre sezioni del Festival, quali l'Omaggio ad Aldo Fabrizi, I Protagonisti del Cinema Italiano - Dario Argento, I Protagonisti del Cinema Europeo - Olivier Assayas, la rassegna di documentari Cinema e Realtà, i Concorsi di cortometraggi Puglia Show e Premio Emidio Greco, la Vetrina CSC-Centro Sperimentale Cinematografia, e ancora i film finalisti del Premio Mario Verdone e del Premio Lux del Parlamento Europeo.