Petruzzelli Bari, riparte la stagione con «Elisir d’amore» di Donizetti

BARI - Dopo la forzata chiusura del 4 marzo scorso per il lockdown, il Teatro Petruzzelli riapre al pubblico il prossimo 11 settembre con l’Elisir d’amore di Donizetti. L'annuncio è stato dato stamattina dal sovrintendente Massimo Biscardi.

«In questi mesi abbiamo lavorato con il massimo impegno per prepararci a questa ripartenza - ha sottolineato il maestro Biscardi cercando soluzioni, rimodulando date, studiando la pianta del Teatro e coltivando i rapporti con gli artisti di fama mondiale che danno lustro ai nostri cartelloni. Ciò che possiamo garantire oggi è che il Petruzzelli adotterà ogni forma di tutela nei confronti degli spettatori, degli artisti e dei dipendenti, garantendo la qualità delle sue proposte artistiche».

Per ogni spettacolo sono a disposizione 600 posti per cinque repliche per opera e due per concerto.