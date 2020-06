Ronn Moss e Polignano passione senza limiti

POLIGNANO - Una splendida cartolina della Puglia che rinasce dal lockdown. Si presenta così «Viaggio a sorpresa» un film che ha per protagonista Ronn Moss che, per un quarto di secolo, ha vestito i panni di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful. La pellicola, le cui riprese erano cominciate nell’agosto 2019 tra Fasano, Alberobello, Cisternino, Locorotondo e Monopoli e riprenderanno il 7 settembre, è stata presentata alla stampa ieri nella splendida cornice del San Lorenzo Boutique Hotel, adagiato a ridosso della provinciale che collega Polignano a Castellana Grotte.

È la storia di Michael (Ronn), un broker newyorkese che abbandona tutto per vivere in questa splendida regione ma, quando sta per realizzare il suo sogno, scopre che non è tutto come aveva immaginato. Il film porta sul grande schermo una storia che riprende la naturale passione che l’attore americano ha per la Puglia, tanto da aver investito nella coproduzione internazionale targata DevRonn Enterprises e Bros Group Italia di Tiziano Cavaliere. Dopo aver lasciato Beautiful nel 2012, Ronn Moss ha avviato una nuova avventura come cantautore, riscuotendo il gradimento del pubblico. Bloccato in Belgio dal lockdown, è tornato in Puglia, la sua terra di adozione dove vorrebbe trascorrere almeno sei mesi l’anno, tant’è che sta cercando casa. Vi si fermerà a lungo considerato che a settembre ricominceranno le riprese del film. Presentato in anteprima alla 76ma Mostra del Cinema di Venezia, porterà in giro per il mondo tradizioni, colori, sapori e odori della sua amata Puglia.

«Questa regione per me è una seconda casa – ha detto – è stata un’ispirazione per il film che vogliamo realizzare qui ed un posto dove mi piacerebbe vivere un giorno con mia moglie».

L’attore americano guarda con fiducia al futuro di questa terra. La sua è una scommessa personale, in cui ha messo i soldi e la faccia ed è davvero significativo che voglia ripartire da questa regione mentre magari c’è chi ne sconsiglia la visita. «È molto importante per tutti ripartire – aggiunge Ronn – sono convinto che l’Italia, anche se lentamente, ripartirà e verrà visitata da tanta gente. Noi abbiamo una grande passione e stiamo lavorando per far conoscere l’Italia e soprattutto la Puglia in tutto il mondo perché pensiamo sia davvero molto importante».

Il film impegnerà diversi attori pugliesi, tant’è che i ruoli principali sono stati affidati a Paolo Sassanelli, Totò Onnis, Fabio Cursio Giacobbe, Mayra Pietrocola, Pietro Genuardi. Si parla anche della partecipazione di Lino Banfi, attore che incarna la pugliesità, oltre all’attore e regista italoamericano Paul Sorvino, suo grande amico.

In Viaggio a sorpresa ci saranno anche dialoghi pugliesi come nel simpatico trailer che si apre con Ronn Moss che parla in pugliese, cosa che lascerà con i sottotitoli perché non vuole tradurli. Una commedia romantica, dunque, che potrà essere apprezzata dal pubblico di ogni età. L’attore americano selezionerà personalmente «the best of the best» tra le eccellenze pugliesi da inserire nel film, dall’agroalimentare alla moda, per conquistare i mercati internazionali come ha fatto il suo primitivo di Manduria, ribattezzato «Moss Wine», nato a Fasano e distribuito in tutto il mondo.

In vista del ciak, c’è ancora spazio per chi vuole partecipare ai casting: il primo appuntamento è per giovedì 16 luglio a Torino, presso l’Accademia Fashion T., mentre ve ne sarà un secondo, sempre nel mese di luglio, nella sede dell’Apulia Film Commission.