Il meglio del black firmato MariTé K

Le storie fanno parte della vita di ognuno di noi e, spesso, ci ritroviamo in quelle raccontate in musica che prendono spunto proprio dalla realtà che ci circonda o dalle esperienze vissute di un artista. È il caso del nuovo e secondo album Telling Stories, ovvero «raccontare storie», della cantautrice italo-congolese (nata 36 anni fa a Roma, ma barese per scelta) Marie Thérèse Ntumba Kabutakapua, in arte MariTé K. Il nuovo album, che giunge a sei anni dall’esordio di Soul Naked, sarà disponibile su tutti gli store digitali dal 30 maggio e in prevendita dal 18, mentre lunedì 25 alle 19 per chi vorrà ascoltare il talento vocale di MariTé K, potrà farlo ascoltandola in diretta in rete su Radio Capitani Coraggiosi.

Composto da 11 brani di ottima fattura, il titolo Telling Stories ci porta indietro di 20anni, quando la cantautrice americana Tracy Chapman diede lo stesso titolo al suo quinto album. «Adoro Chapman e ho vissuto ascoltandola – commenta MariTé K-, però il titolo del disco è stato voluto perché racconta delle storie diverse, quindi mi è piaciuto intitolarlo così anche perché un cantautore è anche un cantastorie. In più con Tracy ci accomuna il nostro impegno nel sociale».

Infatti, l’accostamento delle due artiste non è solo dettato dal titolo, ma anche dalle loro straordinarie voci anche se diverse e, soprattutto, dal loro impegno civile e sociale. «Canto per lottare contro la violenza – dice MariTé K -, canto perché è l’unica cosa che mi avvicina davvero ai pensieri e alle speranze più profonde di chi mi ascolta. Canto per sentirmi libera, canto per raccontare storie: le mie e le vostre storie. Canto per dar voce a chi voce non ha». Musicalmente, le undici storie raccontate da MariTé K si muovono tra soul, r&b, afro, funk, gospel e jazz, quasi ad esaltare la negritudine della musica. «Essendo italo-congolese – prosegue MariTé K -, mi è sempre piaciuto mischiare i generi, ma anche che la mia musica fosse riconoscibile in quanto italiana ma anche africana».

Composizioni di grande fascino e raffinatezza che, uniti alla voce profonda e calda di MariTé K, diventato dei piccoli gioielli da custodire gelosamente. In Telling Stories c’è un’accurata ricerca di suoni, così come una scrittura dei testi profondi. Storie come quella di Sharab, che dal nord Africa si trasferisce in Italia con la speranza di un nuovo amore e una nuova vita, ma che in realtà viene tradita proprio da questo amore, che la costringe a prostituirsi usando la sua famiglia d’origine come ricatto. Ma c’è anche Homeless, un senza tetto che anni fa venne bruciato a Milano da dei ragazzi per «noia». L’empatia di questa straordinaria artista, le ha permesso di immedesimarsi nei giorni prima dell’accaduto, immaginando i pensieri di un uomo che aveva perso tutto e per il quale la strada era tutto ciò che aveva. Nel disco MariTé K canta in tre lingue: l’italiano, la sua lingua madre, l’inglese e il Ciluba, una delle quattro lingue nazionali della sua terra d’origine.

«La scelta delle diverse lingue – conclude MariTé K -, è dovuta un po’ dalla voglia di farmi comprendere da tutti, ma anche dalla musicalità dei diversi linguaggi». Per la realizzazione dell’album MariTé K si è affidata a Claudio La Rocca, Vincenzo Guerra e Marco Menchise.