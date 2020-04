Bitonto Blues», il festival vola sull’onda del web

l Bitonto Blues Festival si adegua alla pandemia. La rassegna di musica blues, ormai da anni punto di riferimento nazionale del settore, diventa infatti «Pandemusic edition».

A partire dalle 18.30 di venerdì 1° maggio per cinque puntate a cadenza settimanale, i numerosi concerti di musicisti nazionali e internazionali andranno in onda in streaming sui canali social Facebook e Youtube del festival.

Dopo aver annunciato la sospensione dell’edizione 2020, quindi, il blues entra nelle case.

Diretto da Beppe Granieri, il Bbf è un format web tv che coinvolge cinquanta tra artisti e band che hanno fatto parte delle line up ufficiali del Bitonto Blues Festival (compresi gli artisti dell’edizione 2020 rinviata). «L’emergenza ha stravolto i nostri piani e ci ha costretto a sospendere l’edizione live di quest’anno – spiega Granieri -, ma nelle crisi bisogna sempre intravedere le opportunità: con la Pandemusic Edition proveremo a portare un po’ di gioia nelle case del nostro pubblico. È il nostro modo per ringraziare quanti ci sono stati fedeli sin dalla primissima edizione, nonché dare un contributo e sostegno alle strutture ospedaliere attive sul territorio».

Tra gli ospiti delle cinque puntate spiccano i nomi di Matteo Sansonetto, il franceseCarl Wyatt, gli americani Daniel «Madcat» Dudeck e Ronni Hicks e ancora Francesco Piu, Linda Valori, Mike Sponza, Luca Giordano, Pasquale Aprile, Blue Stuff e tanti altri. Artisti italiani, francesi, statunitensi, argentini che si esibiranno in streaming, riuniti sotto il motto #staywithus. In ogni puntata saranno in collegamento video direttamente da casa, introdotti dallo storico presentatore della manifestazione, Pierluigi Morizio.

Ogni band e musicista avrà a disposizione uno spazio di 10 minuti.

Tra le esibizioni, numerosi collegamenti esterni con alcune delle voci più autorevoli del blues e personalità del panorama artistico, culturale e sociale italiano. Per l’occasione il BBF ha aggiornato il proprio concept grafico, sviluppato dal direttore creativo Marco Vacca, insistendo sul valore della condivisione e della speranza.

«La musica aggrega, non separa – commenta Vacca- la musica parla una sola lingua universale, si tinge dei colori di un popolo, si mescola e dà vita ad altre sfumature. Si contagia per via multisensoriale, si riproduce e fa il giro del pianeta, lasciando dietro di sé un’unica immensa scia benefica che ho chiamato pandemusic. Questo sarà il nostro modo di stare insieme, ecco lo ‘stay with US’».

Il progetto è realizzato dell’associazione Blu & Soci in collaborazione con Da Bitonto, Comma 3 Web Agency, Radio 00, Radio Selene, Love FM, Radio Ritmo 80 e il portale web italoamericano lideamagazine.com (NY) e la Jack Di Giorgio’s Radio Production (FL) ed è collegata anche a una raccolta fondi in favore del Policlinico di Bari (Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari IBAN: IT10D0526279748T20990000520