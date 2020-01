È morto Kobe Bryant in lacrime lo sport mondiale

Mondo del basket in lacrime. La star della Nba, Kobe Bryant, è morto in un incidente di elicottero in California. Tra le cinque vittime dello schianto c'è anche la figlia della leggenda del basket Gianna Maria. Cinque titoli Nba, due ori olimpici e milioni di fans in tutto il mondo, che adesso piangono un’icona dello sport mondiale, dopo le lacrime versate in occasione del suo ritiro due anni fa.

Kobe Bryant, detto Black Mamba, era tutto questo, un campionissimo del basket la cui scomparsa sconvolge il mondo dello sport. Meglio di lui ha fatto solo Michael Jordan, che di anelli ne ha messi in bacheca sei, basta questo a far capire chi fosse quel bambino che papà Joe, a lungo giocatore in Italia - Rieti, Reggio Emilia, Reggio Calabria e Pistoia - chiamò Kobe perché andava pazzo per quel tipo di carne giapponese, «di una tenerezza incredibile». Kobe amava profondamente l’Italia essendoci cresciuto (parlava la nostra lingua correntemente). Positano e Capri le sue mete preferite, tanto da chiamare una delle sue quattro figlie come l’isola prediletta. Dall’Italia Kobe aveva preso anche la passione per il calcio, e infatti tifava Milan per via dell’innamoramento, rivelò una volta durante i Mondiali in Sudafrica che seguiva dal vivo e da appassionato, per la squadra di Gullit, Van Basten e Sacchi «che mi ha tanto affascinato quand’ero un ragazzino».

Sul campo non aveva rivali, al punto da essere capace di far tornare all’antica grandezza, quella dei tempi di Magic, Jabbar e Worthy, i Los Angeles Lakers, l’unica squadra per la quale ha giocato - alla quale approdò quando era ancora un liceale -, che proprio qualche giorno fa ha ritirato le maglie numero 8 e 24, indossate in 20 anni di gialloviola. Kobe non poteva fare a meno di vincere e nel 2018, alla cerimonia degli Academy Awards, si era preso l'Oscar del miglior cortometraggio animato, per la versione in video della lettera con cui aveva dato l’addio alla pallacanestro, «Dear Basketball». Una vera e propria dichiarazione d’amore, che ora acuisce il dolore dei tifosi e degli sportivi di tutto il mondo. Eh sì, perché un campione come Kobe era e resterà un’icona di tutto lo sport.