Gaetano Curreri: esce la canzone di solidarietà con il coro dell'Antoniano

Esce oggi «Più amore» (Sony Music Italy), brano donato dal leader degli Stadio Gaetano Curreri all’Antoniano per sostenere «Operazione pane», la campagna che supporta una rete di 15 mense francescane in tutta Italia e ad Aleppo, in Siria, per aiutare chi vive in situazioni di estrema povertà (dal 17 novembre sarà attivo il numero solidale 45588 da sms o rete fissa). Alla voce di Curreri si sono unite quelle di Mario Biondi, Amara e dei bimbi del Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.