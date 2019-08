Paura per Gigi Marzullo, operato d'urgenza ad Avellino

Tanta paura per Gigi Marzullo, che ieri è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Moscati di Avellino e sottoposto a un intervento per un'ernia addominale. L'operazione è riuscita e le condizione del conduttore 66enne sono buone. Marzullo è riuscito anche a ringraziare i medici per averlo soccorso, «Non è vero che al Sud la sanità non funziona».