Esplosione su set film James Bond: un ferito lieve

Esplosione sul set del nuovo film di James Bond. L’incidente ha causato un ferito lieve e danni minori ai Pinewood Studios. Secondo quanto riferito dall’account Twitter della produzione cinematografica, si è trattato di "un’esplosione controllata».

Per il film si tratta del secondo indicente dopo quello all’attore Daniel Craig, che si è infortunato in Jamaica durante le riprese ed è stato sottoposto a un piccolo intervento chirurgico.

During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. There were no injuries on set, however one crew member outside the stage has sustained a minor injury. pic.twitter.com/8O9tOgwMYK