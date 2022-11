Calcio, Botta è più di un’idea: forse torna la staffetta nel Bari

BARI - Ispirato, ma anche generoso. Imprevedibile, ma sempre al servizio della squadra. Ruben Botta era chiamato a dare risposte dopo un avvio di stagione in sordina: ebbene, il match con la Ternana è stato eloquente. Se si temeva che il match con gli umbri potesse essere l’ultimo tango dell’argentino in biancorosso, beh la sua reazione porta a pensare che, invece, voglia ballare fino alla fine. La prestazione del numero dieci è stata senza dubbio la nota lieta nello sfortunato 0-0 con gli umbri. Perché il sudamericano, per la prima volta da inizio stagione, si è mostrato secondo il suo modo di mostrare il calcio: facendosi vedere in ogni zona del campo, chiedendo palla, tentando la giocata, ma anche rincorrendo, lottando e contrastando. Si è riammirato, insomma, quel trequartista “totale” che nell’andata dello scorso campionato si è sovente caricato la squadra sulle spalle, risultando un pilastro della prima fuga verso la serie B.

Nel 4-3-1-2 di Michele Mignani, un calciatore con tali peculiarità è fondamentale. Recuperare la voglia di Ruben, quindi, è il primo presupposto per compiere un ulteriore salto di qualità. Perché una cosa appare evidente: con lo spirito giusto, non c’è categoria che il 32enne di San Juan non possa affrontare. Persino in A è difficile trovare elementi dotati della sua tecnica, della sua visione di gioco, persino del suo essere riferimento in ogni spunto della manovra offensiva. Ma in questo primo scorcio di stagione, è sembrato che gli mancasse qualcosa proprio sul piano dell’entusiasmo: come se la giocata restasse in canna, impedendogli di determinare. I segnali di venerdì scorso, però, possono aprire un nuovo capitolo di una storia che entro fine anno dovrà produrre un primo esito. Perché Botta andrà in scadenza di contratto a giugno. Pertanto, o si creano i presupposti per proseguire con il Bari, oppure già il mercato di gennaio potrebbe generare novità.

TORNA LA STAFFETTA? - Intanto, in vista del match di sabato a Benevento, si riproporrà la staffetta tra i due fantasisti. Comprendendo la Coppa Italia, Botta e Bellomo contano numeri davvero simili: nove presenze a testa e un gol. L’argentino vanta un minutaggio totale maggiore con 627’ rispetto ai 403’ del 31enne del Borgo Antico. Che, però, in campionato ha giocato una gara in più. Due modi diversi di intendere il ruolo: più tattico, pratico e propenso al sacrificio il barese che spesso è stato un prezioso equilibratore per i Galletti. Più intenso, invece, il sudamericano che conferisce maggiore ritmo all’azione. Al momento, sono uno alternativo all’altro: difficile vederli insieme, se non in presenza di determinate condizioni. Dunque, ripartirà il ballottaggio che, però, rispetto alle ultime uscite, potrebbe stavolta vedere Botta un vantaggio su Bellomo. Non sarà una decisione definitiva e, a seconda dell’evolversi del match, i due trequartisti potrebbero darsi il cambio tra loro. Di certo, Mignani adesso ha realmente un’opzione in più per coprire il ruolo sempre con un uomo fresco e pronto ad incidere.

La maglia di suggeritore, in teoria, può essere ambita anche da Galano e Cangiano. Il 31enne foggiano è stato riproposto in tale posizione anche nel finale del match con la Ternana, ma senza riuscire ad incidere in modo concreto. Il 21enne proveniente dal Bologna, invece, ha collezionato quattro panchine e una tribuna negli ultimi sei turni, accumulando soltanto 25’ a Parma e 21’ a Frosinone. Ma la stagione in corso è fondamentale per la sua crescita: dovrà cogliere al volo ogni occasione utile.