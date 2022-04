Calcio, vittoria per il Palermo: contro il Picerno finisce 4-0

Seconda vittoria consecutiva per il Palermo che al «Barbera» batte il Picerno 4-0 e si porta al quarto posto, a due punti dalla seconda posizione occupata dal Catanzaro, oggi sconfitto in casa dal Monterosi per 2-1. A decidere la partita la doppietta di Brunori, sempre più capocannoniere del campionato con 23 gol, e Floriano e Soleri.

Dopo un primo tempo avaro di occasioni, ma con il Palermo al riposo sull'1-0 per effetto della rete di Brunori in spaccata sul primo palo su assist di Giron, i rosanero dilagano nella ripresa con un gran tiro di Brunori che piega le mani al portiere Albertazzi; la rete di Floriano in diagonale dalla sinistra su assist di Brunori e il gol che chiude i giochi con un tocco morbido da quaranta metri in posizione centrale di Soleri.

Prima della partita, durante il riscaldamento, i giocatori del Palermo hanno indossato una maglia dedicata alla Giornata mondiale della Consapevolezza sull'Autismo. A questo proposito in gradinata ospiti del club i ragazzi della squadra palermitana di pallanuoto Fisdir Delfini Blu.