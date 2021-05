Il Lecce non va oltre il pari: con la Reggina in casa finisce 2-2

Finisce 2-2 la partita fra Lecce e Reggina, tutto deciso nei primi 27 minuti del primo tempo: a segno per i giallorossi Stepinski (14' e 16'), per i calabresi Edera (7') e Montalto (27'). Il prossimo impegno per i giallorossi è il 10 maggio in trasferta a Empoli.