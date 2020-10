Da 16 anni senza vincere in casa del Brescia: il Lecce prova a invertire la rotta

Questa sera il Lecce è impegnato ancora fuori casa. Dopo dieci mesi ritorna allo stadio “Mario Rigamonti” di Brescia. È la 22esima volta che i giallorossi affrontano le “rondinelle” sul loro campo. Nelle precedenti 21 partite (7 in Serie A e 14 in B) il Lecce registra questo bilancio; 4 vittorie (un 1-0, un 2-0 a “tavolino” e due 2-1) 8 pareggi (quattro 0-0, due 1-1 e due 2-2) e 9 sconfitte (tre 1-0, un 2-0, un 2-1, un 3-0, due 3-1 e un 3-2). Il Lecce ha segnato, quindi, 18 reti e il Brescia 27.

Le due squadre non si sono mai affrontate in altre competizioni.

Il Lecce non vince a Brescia da quasi sedici anni. L’ultima vittoria risale al 30 gennaio 2005, in Serie A. I giallorossi di mister Zeman s’imposero per 1-0 grazie al gol dell’ivoriano Konan. Alla fine di quel campionato il Lecce ottenne una meritata salvezza con 44 punti e 11esimo posto mentre il Brescia fu penultimo e retrocesse in serie B.

Sfogliando l’almanacco troviamo che il Lecce, in passato, ha giocato nel giorno 16 ottobre, 15 partite (7 in casa e 8 fuori) nelle quali ha ottenuto 5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte (5 fuori casa delle quali una successivamente annullata).

È la prima volta che un Brescia – Lecce si gioca nel mese di ottobre.

La prima sfida sul campo del Brescia risale a 71 anni fa. Si giocò il 19 giugno 1949, in Serie B\c (22 squadre). Fu l’unica volta che la partita si giocò sul vecchio campo “Stadium di Viale Piave”; alla fine degli anni Cinquanta il Brescia si trasferirà all’attuale “Rigamonti”. Il Lecce di mister Plemich si portò in vantaggio al 3’ con Silvestri. Il Brescia reagì alla grande e segnò tre gol; finì, quindi, 3-1. L’inviato de La Gazzetta del Mezzogiorno scrisse «la felice giornata del portiere bresciano annulla i coraggiosi e continui attacchi degli sfortunati leccesi» e poi aggiunse che il Lecce non ha ottenuto un risultato positivo «per un tantino di sfortuna, un po’ di nervosismo e qualche inceppamento al momento opportuno». Alla fine il Lecce retrocesse in serie C; ritornerà tra i cadetti dopo ben 27 anni, nel 1976.

Brevemente la prima vittoria sul campo bresciano. Il 27 dicembre 1981, in B, i giallorossi di mister Di Marzio passarono in vantaggio al 10’ con Giancarlo Tacchi, ma al 28’ il Brescia pareggiò con Francesco Vincenzi (nel 1987\88 giocherà con il Lecce). Nel finale, all’88’ ci fu una fitta sassaiola all’indirizzo dei giocatori leccesi. Il portiere Divo Vannucci fu colpito alla testa (in ospedale furono necessari cinque punti di sutura). Dopo la riserva scritta presentata all’arbitro seguì il regolare ricorso che fu accolto dal giudice sportivo che decretò lo 0-2.

L’ultima partita, come già detto, si giocò dieci mesi fa, il 14 dicembre scorso. Il Brescia, di mister Eugenio Corini sconfisse il Lecce per 3-0. I giallorossi in campo furono: Gabriel; Rispoli, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni (72’ Babacar); Majer (62’ Farias), Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov (46’ Falco); Lapadula, La Mantia. All. Fabio Liverani.