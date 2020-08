Lecce calcio, arriva l'attaccante Massimo Coda: domani visite mediche

LECCE - Il mercato del Lecce registra un nuovo colpo. Dopo l’ingaggio del giovane centrocampista polacco Marcin Listkowski, Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica, mette a segno un nuovo colpo.

Domattina l’attaccante Massimo Coda, classe '88, ex Benevento, sarà a Lecce per sostenere le visite mediche. Dopo la firma del contratto e l'ufficializzazione, il calciatore si aggregherà al gruppo, agli ordini del neo tecnico Corini, in vista del ritiro precampionato al via domenica sera. Massimo Coda arriva nel Salento da svincolato, e per lui si parla di un accordo biennale.