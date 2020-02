Lecce calcio, presentati Barak e Paz: «Qui grande accoglienza»

LECCE - Calato il sipario sul calciomercato, è tempo di presentazioni in casa Lecce. Questo pomeriggio al Via del Mare passerella ufficiale per i due ultimi acquisti in ordine di tempo, Antonin Barak e Nehuen Mario Paz, entrambi protagonisti della prima vittoria casalinga contro il Torino. A fare gli onori di casa il direttore sportivo giallorosso Mauro Meluso, che si è detto «felice per il loro innesto, che alza notevolmente il tasso tecnico del gruppo. Di certo ora abbiamo una rosa omogenea, con la speranza che i nuovi proseguano nel percorso intrapreso».

Per il centrocampista Antonin Barak, vero trascinatore nella sfida contro i granata, impreziosita anche da una rete, «Lecce è una grande opportunità. Me ne hanno parlato bene e sceglierla è stato molto facile: da subito ho sentito grande fiducia in me, così come sono fiducioso di questo gruppo». «Nonostante abbia giocato poco sino a questo momento, fisicamente mi sento benissimo - prosegue -. Mi sono allenato ogni giorno a Udine, ed ora devo trovare ritmo e minuti: e poi esordire con un gol è stata un’emozione molto forte, soprattutto dinanzi ad un pubblico cossi caloroso».

A fargli eco Nehun Mario Paz, difensore centrale prelevato dal Bologna, ufficializzato in chiusura di calciomercato: «Ero arrivato da poche ore e subito ho avuto l’opportunità di esordire - dichiara il calciatore argentino -. A Bologna ho cercato di ritagliarmi uno spazio, così non è stato. Mihajlovic ha cercato di trattenermi, ma io intendevo trasferirmi a Lecce. Raggiungo un ambiente caldo, che un pò mi ricorda il clima sudamericano: il supporto della gente sarà fondamentale per raggiungere la salvezza».