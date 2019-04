Il Lecce vince al Via del Mare contro il Brescia: la A è sempre più vicina

Serie A sempre più vicina per il Lecce, che batte anche il temutissimo Brescia: il match al Via del Mare termina 1-0. A sbloccare la partita il gol di Tabanelli all'80esimo, entrato da pochi secondi al posto di Tachtsidis. Il Brescia dal 54esimo giocava in 10 per l'espulsione di Sabelli.