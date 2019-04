Lecce-Brescia, commento su web scatena la polemica: l'amministratore del forum prende le distanze

E' bastato uno stupido commento in un forum di tifosi bresciani per innescare una polemica in vista dell'incontro Lecce-Brescia. La frase incriminata è stata di un utente facente parte del forum Brescia in Rete a scatenare un vespaio di polemiche rischiando di seminare inutile odio fra tifoserie. Il buontempone di turno, uno dei tanti che affollano i forum (per alcuni, si trasformano in demenziali sfogatoi svilendo il ruolo essenziale di un luogo in cui scambiarsi idee e non trasformasi in incoscienti leoni da tastiera) sotto un comunicato relativo alla trasferta dei tifosi bresciani a Lecce in cui erano elencati i dettagli (prezzi inclusi) del viaggio ha scritto: 80 euri vaccinazioni comprese.

Apriti cielo. La notizia è rimbalzata sui siti leccesi ed è iniziato uno scambio di invettive che si è riversato anche in qualche commento sulle pagine Fb. A smorzare ogni ulteriore polemica ci ha pensato l'amministrato del forum Brescia in rete che ha preso le distanze dal provvedendo a rimuovere il commento incriminato auspicando al tempo stesso che «tutti i salentini che si sono risentiti applichino lo stesso trattamento e invitino pubblicamente tutti quei loro conterranei che hanno dato della puttana a mia mamma (direttamente), che hanno offeso me e la mia gente, per dimostrare che non esiste razzismo, ma neppure razzismo al contrario».

Un gesto di responsabilità all'insegna della sportività. Un esempio da imitare, da ambedue le parti. E vinca il migliore (noi ovviamente tifiamo Lecce).