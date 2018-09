Lecce, quasi 7000 abbonati, doppiato il record della serie B

Con i 6.777 abbonamenti sottoscritti dai tifosi, il Lecce ha quasi raddoppiato il record di abbonati relativo al campionato di serie B, che si riferiva alla stagione 2007/2008 e che era di 3.420. Il tetto era stato superato già il 27 luglio scorso con 3.452 tessere vendute, ma ora a campagna chiusa, il dato assume contorni ancora più significativi.



SODDISFAZIONE «La società è molto soddisfatta della risposta dei supporter - afferma il vice presidente Corrado Liguori - abbiamo replicato il risultato dello scorso anno, con un lieve ma significativo incremento del 2%, in un campionato importante come quello di serie B e nonostante un aumento dei prezzi determinato dalla nuova categoria. La squadra è partita col piede giusto e merita il massimo sostegno».



SETTORI A fare la parte del leone è stata come sempre la curva Nord con 3.744 abbonati (+10% rispetto allo scorso anno). Seguono la tribuna Est con 1.184 (-20%), la curva Sud con 662 (+84%), la centrale superiore con 622, la centrale inferiore con 486 (-30%) e le poltronissime con 79 (+163%).



STAGIONE 2017/2018L’anno scorso gli abbonamenti sottoscritti in estate sono stati 6.649. Il numero è poi lievitato a 6.942 abbonamenti, in quanto è stata prevista una nuova tornata nel periodo prenatalizio, che ha portato alla vendita di 293 tessere.



TIPO DI ABBONAMENTI Dei 6.777 sottoscritti quest’anno, 338 sono relativi a nuovi abbonati, 3.630 sono rinnovi effettuati dagli abbonati 2017/2018, 150 sono rinnovi fatti dagli abbonati 2016/2017, 578 sono di supporter under 12, 710 di sostenitori under 18, 556 di tifose donne, 581 sono di over 65 e 234 sono abbonamenti aziendali.

«Quest’ultimo dato - sottolinea Liguori - dimostra che qualcosa inizia a muoversi nel territorio, che pian piano sta rispondendo alla nostra chiamata».



GADGET Alla campagna abbonamenti erano abbinati alcuni regali ai tifosi. Ebbene, 6.314 hanno scelto la felpa giallorossa double face (di cui 3.865 con il cappuccio rosso e 2.449 con il cappuccio giallorosso) e 368 il pallone. «Indossando la felpa della squadra del cuore - osserva Liguori - i nostri supporter potranno anche colorare ancora di più di giallorosso il Via del Mare, oltre che rimarcare e accrescere il senso di appartenenza».



INTERNET Dei 6.777 abbonamenti sottoscritti, 88 sono stati prenotati a distanza, online. Di queste 88 tessere, 34 sono per tutte le gare, mentre 54 sono mini abbonamenti, ovvero per 5 o per 10 partite.