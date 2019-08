Il vino, le emozioni e la masseria

Ci siamo, al via da questa sera la XXI edizione dell’evento più desiderato e atteso dell’estate: Calici di Stelle. C’è un filo di vino che, grazie al Movimento Turismo del Vino, lega tutta l’Italia. MTV Puglia, come sempre, proporrà una kermesse variegata con tre grandi protagonisti: vino & olio evo, conoscenza e piacere di brindare tutti assieme.

Si inizia, questa sera, a Mattinata con la prima tappa a Masseria Giorgio, vera oasi di tranquillità immersa nel verde degli ulivi a poca distanza dal mare. Dalle 20.30 fino a poco dopo la mezzanotte, un ricco programma accompagnerà i partecipanti in una indimenticabile notte di vino, musica e stelle con le 60 aziende socie del Movimento Turismo del Vino Puglia, che proporranno il meglio della loro produzione dai principali territori vitivinicoli della regione. In degustazione nelle isole d’assaggio i Top Wines del Consorzio: etichette pluripremiate, rinomate in tutto il mondo, e rarità di pregio accompagnate dal racconto dei sommelier della Fondazione Italiana Sommelier Puglia.

Per i più appassionati, il racconto continua nelle Degustazioni guidate, sempre a cura della FIS Puglia, quest’anno dedicate non solo ai vini ma anche agli extravergine d’oliva, con masterclass dedicate. Per quanto riguarda i vini, tre le sessioni da 60 minuti (ore 20.30 | 21.45 | 23.00), previste nel corso della serata, per mettere a confronto le diverse interpretazioni dei grandi autoctoni di Puglia, con degustazioni di rossi e rosati da Nero di Troia, Negroamaro e Primitivo. Due, invece, gli appuntamenti (ore 21.00 | 22.00) per conoscere le principali cultivar e le caratteristiche organolettiche degli Extra Top dei consorziati di Buonaterra Movimento Turismo dell’Olio Puglia.

Da assaggiare, a cura del Consorzio La Puglia è Servita, le bontà di Nicola Russo patron del Ristorante Al Primo Piano di Foggia. Ci sarà anche una cena a due mani: col cuoco di Masseria Giorgio Pasquale Prencipe che ospiterà nella sua cucina Domenico Cilenti del Ristorante Porta di Basso di Peschici. Ad allietare la tappa di Mattinata, la musica live del gruppo “U’ munacidde” con un brillante repertorio tradizionale pugliese incentrato sul vino.

Per info e prenotazioni t. 0884- 551477.