Francavilla, furti d'auto con ricatto ed estorsione: scatta un arresto

FRANCAVILLA FONTANA - Finisce in carcere, per tentata estorsione e ricettazione, un 56enne di Francavilla Fontana. L'arresto su ordine della Procura, è scattato dopo le indagini condotte dai militari dell’Arma, sotto la direzione della Procura di Brindisi, su una serie di furti di auto.

Stando all'accusa il 56enne avrebbe chiesto ai proprietari delle vetture del denaro in cambio della restituzione delle macchine. In un caso avrebbe preteso 400 euro, in un altro 1.500.

A farlo arrestare sono state le vittime, che anzichè piegarsi alle richieste si sono rivolte ai carabinieri che hanno anche recuperato i veicoli rubati. L’indagato ora è in carcere a Brindisi, in attesa di essere interrogato da magistrato.