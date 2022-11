Brindisi, liste d’attesa fuori controllo tra esami impossibili e attese fino a 13 mesi

BRINDISI - Se qualcuno fosse affetto da una malattia al cervello oncologica primaria o secondaria (metastasi), delle malformazioni, degli insulti cerebrali (emorragie, ischemie), della sclerosi multipla, delle malattie a carico dei nervi acustici e visivi (nervi ottici), dalla Sanità pubblica brindisina non lo saprai mai. Perché prenotare una risonanza magnetica nucleare del cervello e del tronco encefalico senza e con contrasto, con cui si potrebbe scoprirlo è impossibile: non c'è disponibilità, la lista d'attesa è praticamente bloccata. E non è noto fino a quando.

Se la tiroide impazzisce, si gonfia o funziona male non lo si potrà mai sapere rivolgendosi ad una struttura pubblica perché eseguire una ecografia della tiroide è impossibile: prenotazione in lista d'attesa non disponibile. Sono dati allarmanti e scandalosi quelli che emergono da uno studio approfondito svolto dalla Camera del lavoro di Brindisi «spulciando» tra la possibilità di prenotare un esame. E laddove e possibile, emergono ritardi assurdi e intollerabili, come quello relativo ad una Eco (color) dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale arteriosa per cui bisogna attendere il 2024: un anno e sette mesi. Ma ci sono anche una sfilza di altri esami per cui bisogna attendere con pazienza - se ci si vuole rivolgere ad una struttura pubblica -, tempi d’attesa: 13 mesi, un anno, 11 mesi, 8 etc. Solo per pochi esami i tempi si aggirano tra i 4 e i 5 mesi, che sono comunque inaccettabili. Eccoli nel dettaglio da quanto è riuscita a ricavare la Cgil di Brindisi.

IMPOSSIBILE

Risonanza magnetica nucleare del cervello e del tronco encefalico senza e con contrasto (Codice 88912), primo appuntamento: non disponibile. (Chi ha priorità per codice con neoplasie non ha prenotazione). Ecografia della tiroide, primo appuntamento: non disponibile.

TRA 19 MESI (2024)

Eco (color) dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale arteriosa (codice 88772), primo appuntamento 24 maggio 2024 a Brindisi (tra un anno e sette mesi).

TRA 13 MESI

Visita diabetologica di controllo, primo appuntamento: 29 novembre 2023 ospedale di Francavilla Fontana (tra 13 mesi).

TRA UN ANNO

Risonanza magnetica nucleare (Rm) della colonna, primo appuntamento: 5 ottobre 2023 ospedale di Francavilla Fontana (tra un anno). Prima visita oculistica (Codice 10481), primo appuntamento reale: 31 ottobre 2023 a San Pietro Vernotico (il primo fissato sarebbe per il 19 aprile 2023, ma è solo relativo al glaucoma al Perrino di Brindisi) tra un anno. Prima visita ortopedia e traumatologia generale (Codice 10159), primo appuntamento: 14 ottobre 2023 ospedale Perrino di Brindisi (tra un anno).

TRA 11 MESI

Angiografia con fluoresceina o Angioscopia oculare (Codice 9512), primo appuntamento 25 settembre 2023 a Francavilla Fontana (tra 11 mesi). Prima visita urologia (Codice 10170), primo appuntamento: 18 settembre 2023 (ospedale Perrino di Brindisi) tra 11 mesi.

TRA 8 MESI

Prima visita endocrinologica di controllo, primo appuntamento: 21 giugno 2023 a Brindisi (tra 8 mesi). Prima visita reumatologica (Codice 10169, primo appuntamento): 13 giugno 2023 a Fasano tra 8 mesi).

TRA SEI MESI

Ecografia addome completo, primo appuntamento: 26 aprile 2023 ospedale Perrino di Brindisi in teoria, in pratica non disponibile perché riservata a patologia epatica (tra 6 mesi in teoria).

TRA 5 MESI

Prima visita infettivologica, primo appuntamento: 2 marzo 2023 (tra 5 mesi). Prima visita Chirurgia vascolare (Codice 10173), primo appuntamento: 6 marzo 2023 (solo patologia venosa) tra 5 mesi. Prima visita gastroenterologia (Codice 10152), primo appuntamento: 8 marzo 2023 (tra 5 mesi). Prima visita neurologica (Codice 10241), primo appuntamento: 23 febbraio 2023 a Mesagne (tra 5 mesi). Prima visita diabetologia, primo appuntamento: 13 marzo 2023 ospedale di Francavilla Fontana (tra 5 mesi).

TRA 4 MESI

Prima visita pneumologica (Codice 10167), primo appuntamento: 16 febbraio 2023 servizio Pneumologico Ostuni (tra 4 mesi). Prima visita otorinolaringoiatria (Codice 10166), primo appuntamento: 2 febbraio 2023 ospedale Perrino di Brindisi (tra 4 mesi). I dati non lasciano margini ad interpretazioni. Molta gente ha smesso di curarsi, proprio perché visti i tempi infiniti delle liste d'attesa, se qualcuno ha un guaio su cui indagare o si rivolge al privato pagando di tasca propria, o se non se lo può permettere resta a casa.