Mesagne, si spaccia sui social per «guaritore» vendendo amuleti a clienti e offrendo supporto psicologico: indagato 37enne

La polizia di Mesagne (Br) ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un trentasettenne del posto, presunto responsabile di esercizio abusivo di una professione: aveva pubblicizzato sui social media la propria attività di “sensitivo e guaritore”, presentandosi come persona in grado di ascoltare, di offrire consigli e supporto psicologico per risolvere problemi - quasi sempre legati alla sfera sentimentale o per motivi di salute –, invitando le vittime, provenienti anche da diverse città della provincia brindisina, ad acquistare amuleti dalle potenti proprietà curative.

Pertanto l’uomo, anche praticando la cartomanzia e affiancando alle previsioni astrologiche ed alle premonizioni, per lungo tempo, avrebbe svolto abusivamente atti tipici della professione di psicologo e psicoterapeuta che, secondo normativa, sono riservati agli iscritti al relativo albo che abbiano conseguito l’abilitazione, dopo la laurea in medicina o in psicologia e i corsi di specializzazione.