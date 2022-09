Brindisi, precipita dal Monumento al Marinaio: 30enne muore in ospedale

BRINDISI - Tragedia a Brindisi: un 30enne del posto è morto dopo una corsa al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino per via dei traumi riportati a seguito di una caduta dal piazzale ai piedi del Monumento al Marinaio. Il ragazzo è stato soccorso dal 118 e portato in codice rosso in ospedale dove è deceduto poco dopo.



A lanciare l'allarme alcuni testimoni che hanno assistito alla caduta del giovane. Sul posto anche alcune volanti della questura di Brindisi che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica.