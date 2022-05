BRINDISI - L'appartamento va a fuoco, ma marito e moglie riescono a mettersi al sicuro. L'unica vittima è il cane, che non riesce a scapparee rimane soffocato dalle esalazioni.

I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima dell'alba a Torchiarolo. Erano le 4.40 quando è arrivata alla centrale operativa una telefonata per un incendio in un appartamento.

Arrivati sul posto i proprietari, marito e moglie, erano già in salvo. L'uomo, svegliandosi, si è reso subito conto delle fiamme, partite dalla cucina, e ha svegliato la moglie, portandola in strada, al sicuro. Poi la telefonata e l'intervento dei vigili. In casa, però, era rimasto il cane, morto per le esalazioni.

Le fiamme hanno coinvolto tutta la cucina, danni da fumo nell'intero appartamento. Sul posto anche i carabinieri di San Donaci