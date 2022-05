LATIANO - Il trattore parcheggiato vicino la stalla viene avvolto dalle fiamme e per gli animali non c'è scampo. I vigili del fuoco di Francavilla Fontana sono intervenuti stanotte in contrada Montemariano, a Latiano, per spegnere l'incendio che ha completamente distrutto il trattore di una azienda agricola della zona.

Il fumo sprigionato dalle fiamme ha avuto la meglio su un cavallo e un asino che erano chiusi nella stalla: sono morti soffocati. L'intervento dei vigili è comunque servito a estinguere l'incendio evitando che le fiamme potessero coinvolgere altre attrezzature e la stessa struttura. Sul posto, per chiarire la matrice dell'incendio, i carabinieri, il veterinario Asl e i tecnici Enel che sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona.