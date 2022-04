Assalto in supermercato a Brindisi, rapinatori sparano in aria

BRINDISI - Rapina in un supermercato nel tardo pomeriggio di oggi a Brindisi. Due malviventi armati hanno assaltato l’Eurospin che si trova nel parco commerciale BrinPark seminando il panico nel locale pieno di gente. I rapinatori hanno minacciato le cassiere con un coltello ed una pistola, per poi darsi alla fuga con il bottino. Per intimorire i presenti hanno esploso un colpo di pistola a salve in aria. Sul posto agenti della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile.