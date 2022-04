OSTUNI - Tutto pronto per tornare a vivere gli spazi estivi anche nel Parco regionale delle Dune costiere. È di queste ore l’ok alla riapertura delle aree attrezzate fra Ostuni e Fasano, che includono circa otto chilometri di costa e macchia mediterranea gestite dall’assemblea consortile dell’ente parco, di cui fanno parte i comuni di Ostuni e Fasano oltre alla provincia di Brindisi. Dopo l’approvazione dell’ultimo bilancio e la risistemazione della giunta che lo compone, si è dato il via libera alle attività dei lidi che vanno da Torre Canne a Torre San Leonardo.

«Già dal febbraio scorso ci sono turisti che vengono nella nostra zona - afferma Eliseo Gallo, titolare dello storico Lido Morelli - e adesso non vediamo l’ora di accoglierli nelle nostre strutture e vivere al meglio questa estate post pandemica, sempre nel rispetto della natura del luogo che ci ospita. Coi miei collaboratori, raccontiamo ai nostri ospiti tutti i progetti avviati durante durante l’anno nel parco, da quello della pesca nel fiume Morelli al funzionamento dell’impianto di acquacoltura, fino all’itinerario che collega non solo i lidi ma anche le aziende, facendo conoscere così sapori e odori della nostra terra».

Il Parco delle dune costiere da diversi anni ha all’interno del suo perimetro aziende molto attive costituite da agriturismi e masserie, divenute ormai mete preferite dai turisti che scelgono la Puglia e la valle d’Itria. «La giunta del parco oggi viaggia verso la stessa direzione, promuovendo e tutelando l’area - sottolinea Maria Filomena Magli (componente la Giunta dell’Ente parco) nel raccontare le ultime novità che riguardano l’area e la sua promozione -: abbiamo ottenuto un grande successo nei giorni scorsi alla Bit di Milano, presentando il progetto Tedide, che unisce i parchi della regione Puglia. L’idea della rete è nata dall’esigenza di includere i parchi in un unico spazio operativo e promozionale al fine di aumentare il livello di tutela degli habitat e promuoverne la fruizione sostenibile».

L’ente parco si riorganizza e rilancia le attività per il bene delle aziende e di tutta la filiera turistica della Città Bianca: «In questi giorni stiamo provvedendo, grazie alla collaborazione con la ditta d’igiene “Bianco”, alla pulizia delle aree e alla risistemazione degli spazi - ha proseguito la prof. Magli - per per poi provvedere al restyling dei sentieri e promuovere delle giornate di pulizia del parco con la collaborazione delle associazioni ostunesi e non solo che vivono questo posto. L’invito che faccio a tutte le scuole ed ai loro docenti - ha concluso Maria Filomena Magli - è quello di organizzare visite guidate nel cuore del parco, dove c’è l’impianto di acquacultura, la flora e la fauna tipiche di queste zone: noi siamo a disposizione per ospitarli ed accompagnarli nel viaggio al centro della natura».

L’estate è ormai alle porte e il ponte pasquale è la prima vera prova per la macchina dell’accoglienza, fatta di mare, campagna e centri storici. Un mix che rende speciale la vacanza in valle d’Itria e nell’alto Salento, proprio come sottolineato dal vice presidente di Federalberghi Brindisi Alessandro Semeraro: «È un mese intenso sotto il punto di vista turistico quello che ci apprestiamo a vivere, le strutture della Città Bianca sono quasi tutte al completo. È un momento importante per la ripresa dell’intero settore e siamo contenti che tutto ha inizio dopo la presenza della nostra regione alla Bit di Milano. Il turismo sostenibile è fondamentale per la nostra regione ed i parchi naturalistici sono certamente un valore aggiunto».