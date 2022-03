Ostuni, due auto a fuoco nella notte: si indaga

Intorno all'1.30 della scorsa notte i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Ostuni, nel Brindisino, in largo Risorgimento, per un incendio che ha coinvolto due autovetture, una Audi A6 e una Fiat Marea. L' incendio partito da una delle due auto si è propagato sull'altra. Al termine delle operazioni di spegnimento la zona è stata bonificata e messa in sicurezza. Sono in corso accertamenti per l'individuazione delle cause dell'incendio. Sul posto anche le forze dell'ordine.