Rifiuti, Centro di raccolta mobile per sopperire ai disagi nel brindisino

CAROVIGNO - Per venire incontro alle esigenze dei cittadini di Carovigno, la GreenLink, azienda che gestisce il servizio di igiene urbana, in collaborazione con il Comune, ha allestito prontamente un Centro di Raccolta Mobile dei rifiuti per sopperire alla temporanea chiusura del Centro Comunale di Raccolta (Ccr) cittadino.

Come si ricorderà, infatti, dallo scorso 4 marzo è stato temporaneamente chiuso il Ccr di via Santa Sabina 105 per consentire lavori di adeguamento. Per ovviare a questa carenza, è stato messo a disposizione dei cittadini un Centro di Raccolta Mobile (Crm) che sarà posizionato in zona Pip (sulla strada provinciale che collega Carovigno a San Vito dei Normanni). Il Crm permette agli utenti di conferire le seguenti tipologie di rifiuto: carta, plastica (compresi gli imballaggi misti), sfalci di potature, inerti, rifiuti ingombranti e piccoli elettrodomestici. Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti è bene ricordare che sarà sempre necessario prenotare il ritiro tramite il numero verde 800 254114 oppure direttamente tramite la app Greenlink.

Il Centro di Raccolta Mobile sarà attivo tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 7 alle 11. Gli utenti che avranno bisogno di ritirare i sacchetti per il conferimento della differenziata dovranno recarsi presso gli uffici della Green Link in Contrada Maresca (Strada provinciale Carovigno -San Vito dei Normanni) dalle 8 alle 13 dal lunedì al venerdì. Anche in questo caso è bene ricordare che per il ritiro è necessario essere muniti di tessera sanitaria dell’intestatario della Tari.