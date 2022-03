Puglia e Croazia più vicine, nuova rotta da Brindisi per Zagabria

BRINDISI - La Croazia è sempre più vicina alla Puglia. A partire dal prossimo 27 marzo, infatti, si potrà volare da Brindisi per Zagabria con la compagnia aerea Ryanair. Due le frequenze settimanali, mercoledì e domenica, per raggiungere una delle città più entusiasmanti e vivaci che ancora resiste al turismo di massa. «L’estate 2022, che consideriamo stagione della ripresa – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – come già annunciato nei giorni scorsi, sarà ricca di sorprese. Durante la pandemia, abbiamo lavorato tutti in sinergia, in un’unica direzione e verso un unico obiettivo: restituire ai turisti la fiducia nel viaggio. Il collegamento con Zagabria, prima volta in assoluto di un volo per la Croazia da Brindisi, rientra nel lavoro di espansione verso i Paesi dell’Est e di sviluppo di nuovi mercati, voluto da Aeroporti di Puglia e dalla Regione Puglia. Ho contribuito, in prima persona, all’apertura del Consolato di Croazia a Bari e con le autorità e le imprese interessate ci siamo confrontati circa l’opportunità derivanti dalla presenza a Zagabria del mondo economico pugliese. Siamo certi – ha concluso Vasile - che, attraverso il collegamento con Zagabria si svilupperanno notevolmente i flussi incoming e outgoing».

Per il lancio della nuova rotta Ryanair propone una tariffa promozionale con posti in vendita a partire da 19,99 euro per viaggiare da marzo a ottobre, che devono essere prenotati entro sabato 12 marzo sul sito della compagnia.