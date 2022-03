Mesagne, la casa va a fuoco: salvati due gatti

Mesagne - L'appartamento va a fuoco e i pompieri mettono in salvo due gatti. Una squadra del Comando di Brindisi è intervenuta in via Manfredi Svevo alle 4 di questa notte per l'incendio di un appartamento. Quando i vigili del fuoco sono arrivati le fiamme avevano già avvolto l'intero vano cucina.

I proprietari - in casa c'erano tre persone - erano già in strada ma nell'abitazione erano rimasti i loro due gatti, messi in subito in salvo dalla squadra di vigili.



Ingenti i danni all'appartamento ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato, nemmeno i gatti che se la sono cavata con un grosso spavento.