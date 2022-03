Brindisi: sequestrata droga destinata alla movida

BRINDISI - Droga destinata alla movida: la Squadra Mobile della Questura di Brindisi ha denunciato un incensurato brindisino e sequestrato hashish, un bilancino di precisione e 335 euro.

L'uomo ha cercato di disfarsi della droga contenuta in un vasetto, poi recuperato. Dentro c'erano un bilancino di precisione elettronico e residui di hashish. Inoltre, in un’aiuola antistante allo stesso muro di cinta, gli agenti hanno rinvenuto un altro vasetto contenente sostanza stupefacente suddivisa in quindici involucri di un grammo circa cadauno e uno di circa 5 grammi, per un peso totale di 19,130 grammi.

Sulla stessa sostanza stupefacente, con esito positivo all’hashish, venivano effettuati accertamenti tramite reattivi speditivi narcotest eseguiti negli Uffici del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Brindisi.

La somma sequestrata, ritenuta provento dell’attività di spaccio, è stata depositata al Fondo Unico di Giustizia.