Brindisi: in agricoltura le imprese più longeve

BRINDISI - Le aziende più longeve sono quelle agricole, mentre è più breve l’aspettativa di vita delle imprese di costruzioni e delle società di servizi. È quanto emerge da uno studio condotto dall’Osservatorio Economico Aforisma, diretto da Davide Stasi.

In provincia di Brindisi, le imprese attive da più di cinquant’anni sono 125, in quanto costituite prima del 1970. Rappresentano lo 0,4 per cento del totale delle imprese attive brindisine (32.659).



Quelle con una longevità tra i 25 e i 50 anni, perché nate tra il 1970 e il 1995, sono 4.341 e corrispondono al 13,3 per cento del dato complessivo. Quelle con una longevità tra i 10 e i 25 anni, sorte tra il 1996 e il 2010, sono le più numerose: 13.621, vale a dire il 41,7 per cento del totale. Quelle con una longevità tra i 5 e i 10 anni, costituite tra il 2011 e il 2015, sono 5.389 aziende, pari al 16,5 per cento. Ci sono, poi, 9.180 attività, con meno di cinque anni. Sono nate dal 2016 in poi e corrispondono al 28,1 per cento.



«Una delle mie ultime ricerche – spiega Stasi – ha acceso i riflettori sulla longevità delle imprese: le aziende con più di 50 anni si trovano, soprattutto, nel commercio. Mediamente, però - prosegue -, risultano più longeve quelle agricole, mentre è più breve l’aspettativa di vita delle imprese di costruzioni e delle società di servizi, che comprendono anche le attività turistiche».

Ed il ricercatore spiega ancora: «La ricerca ha preso in esame tutte le imprese suddivise per anno di iscrizione, purché attive, cioè quelle iscritte in Camera di Commercio, che esercitano l’attività e non risultano avere procedure concorsuali in atto. Per una corretta lettura dei dati, occorre tenere presente che l’obbligo di iscrizione per le aziende agricole (non iscritte al Registro delle ditte, in base al regio decreto 2011 del 1934) decorre soltanto dal 1996. Dall’analisi delle forme giuridiche, emerge che le società di capitali hanno, mediamente, una vita più lunga rispetto alle ditte individuali e alle società di persone».



«Più in generale, in tutta Italia - prosegue -, le imprese attive da più di cinquant’anni sono 62.183, in quanto costituite prima del 1970. Rappresentano l’1,2 per cento del totale delle imprese attive italiane (5.147.514). Quelle con una longevità tra i 25 e i 50 anni, perché nate tra il 1970 e il 1995, sono 835.639 e corrispondono al 16,2 per cento del dato complessivo».



In Puglia, le imprese attive da più di cinquant’anni sono 1.452, in quanto costituite prima del 1970. Rappresentano lo 0,4 per cento del totale delle imprese attive pugliesi (328.672). Quelle con una longevità tra i 25 e i 50 anni, perché nate tra il 1970 e il 1995, sono 43.729 e corrispondono al 13,3 per cento del dato complessivo.



In base alle fasce per anno di iscrizione, tra le imprese con più di cinquant’anni ancora attive, in Puglia, se ne contano 562 nel commercio all’ingrosso e al dettaglio; 268 nelle attività manifatturiere; 184 nell’agricoltura; 123 nelle costruzioni; 73 nel trasporto e magazzinaggio; 57 attività dei servizi alloggio e ristorazione.



In generale, un’impresa su cinque ha meno di cinque anni, essendo stata costituita dal 2016 in poi. E giova ricordare, infine, ma non come ultimo elemento che diverse di queste longeve imprese in agricoltura hanno conquistato quote di mercato importanti grazie ad una lungimirante commercializzazione che passa da registrazione di marchi ed altro forme di caratterizzazione permanente sul mercato.