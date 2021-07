Brindisi, valuta non dichiarata in aeroporto per 400mila euro

BRINDISI - I funzionari delle Dogane e i militari della Guardia di Finanza hanno scoperto valuta non dichiarata per 400mila euro negli ultimi giorni all’aeroporto di Brindisi, durante le procedure anti-frode e contro le violazioni di frontiera.

Il denaro, in varie valute, è stato trovato all’interno di bagagli a mano o addosso ai passeggeri, scoprendo singolari espedienti come le banconote accartocciate e nascoste all’interno della cintura. Sono 31 i trasgressori scoperti - di cittadinanza italiana, belga, tedesca, svizzera e francese - e si sono avvalsi del beneficio dell’oblazione immediata, pagando sanzioni per circa 10mila euro.