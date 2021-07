San Pietro Vernotico, muore da sola in casa e la trovano dopo una settimana

BRINDISI - Dramma della solitudine a San Pietro Vernotico. Dopo l'allarme lanciato da alcuni volontari, una donna di 57 anni è stata trovata morta in casa dai vigili del fuoco nel suo appartamento (al primo piano di una piccolo condominio), che era chiuso a chiave dall'interno. Sembra che il decesso fosse avvenuto almeno una settimana prima. La donna era stesa nel suo letto. Nessuno dei vicini, nelle palazzine di via Pier Giovanni Rizzo, si sarebbe accorto dell'accaduto. La donna era assistita dalla Caritas i cui volontari hanno dato l'allarme dopo aver ripetutamente suonato al campanello, senza ottenere risposta.

Per entrare nell’appartamento si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, sul posto sono anche intervenuti i carabinieri. I pompieri sono entrati in casa rompendo la vetrata di un balconcino. La povera donna non aveva parenti in paese e sembra non avesse particolari rapporti con i vicini, che spesso non la vedevano per giorni e giorni. Per questo, nessun aveva dato l'allarme, nonostante l'odore nauseabondo che si era diffuso da un paio di giorni nella palazzina.