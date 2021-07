Brindisi, sorpreso con 12,5 kg di eroina: arrestato

BRINDISI - Aveva forzato un posto di blocco perché trasportava in una busta della spesa un carico di eroina. A distanza di giorni è stato identificato e condotto in carcere Marco Palma, brindisino di 30 anni. Lo scorso 5 luglio lungo la statale 7, Palma non si era fermato all'alt della Polizia continuando la sua marcia fino allo svincolo per Tuturano. Poi, aveva abbandonato la vettura - una Bmw 530 - recuperata dagli agenti della Squadra mobile che nella stessa zona, sotto un cespuglio, hanno anche trovato una busta con 12,5 chilogrammi di eroina. Palma risponde di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.