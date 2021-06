Spaccio a San Pietro Vernotico: un arresto

San Pietro Vernotico - Un 65enne finisce ai domiciliari per il possesso di 15 dosi di cocaina per complessivi 9 grammi. I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico hanno arrestato l'uomo, in flagranza di reato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, nell’ambito di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, trovandolo in possesso, oltre che della droga, di 220 euro in banconote di vario taglio, sequestrate insieme alla cocaina.