Pippo Inzaghi si gode le gioie della Puglia

Fasano - Non poteva passare inosservata la presenza dell’allenatore Pippo Inzaghi visto negli scorsi giorni al ristorante tra Savelletri e Torre Canne, dove si è messo in posa con alcuni componenti della famiglia Sibilio che gestisce il locale. Il neoallenatore del Brescia si è presentato con la compagna Angela Robusti, una designer che porta avanti la carriera da modella ed è diventata una influencer molto apprezzata. Basti pensare che sul suo profilo Instagram vanta più di 44mila follower che seguono con attenzione ogni suo movimento social. Un gustoso pranzo in riva al mare per la famiglia Inzaghi, allargata ai suoceri, che ha potuto gustare pietanze ricercate della cucina marinara, con il piatto forte un dentice di 2 chilogrammi.

Inzaghi sta soggiornando nella masseria extra lusso di Borgo Egnazia e non è la prima volta che si affaccia in zona. Anche negli scorsi anni è stato scoperto a prendere la tintarella sulle spiagge pugliesi.