Fasano, alla fermata del bus con 20kg di droga in valigia: due arresti

A Fasano i carabinieri hanno arrestato un 20enne del luogo e un 50enne di Milano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i due, sottoposti a perquisizione nei pressi di una fermata degli autobus della linea proveniente da Milano, sono stati trovati in possesso di due valigie da viaggio contenenti 16,85 kg. di marijuana, nonché 3,2 kg. di hashish, il tutto sottoposto a sequestro. Gli arrestati sono stati condotti nella Casa Circondariale di Brindisi.