Fasano, troppi casi di Covid: il sindaco chiude medie e superiori

BRINDISI - Il sindaco di Fasano (Brindisi) ha disposto la chiusura per dieci giorni, dal 18 al 28 febbraio, delle scuole medie e superiori e controlli anti assembramento più capillari. È quanto riportato in un’ordinanza, a firma del primo cittadino Francesco Zaccaria, che ha deciso di alzare il livello di allerta: «Alla luce dei nuovi dati» che riporterebbero un totale di 197 positivi nel comune. Per le scuole elementari e la scuola dell’Infanzia le lezioni continueranno in presenza. Al momento, a Fasano, i cittadini positivi al virus sono 155. A questi vanno aggiunti i 42 casi della Rssa «Sancta Maria Regina Pacis» (32 anziani e 10 componenti dello staff sanitario). "Alla luce dei nuovi dati - dice il primo cittadino - d’intesa con i dirigenti scolastici della città che ringrazio, ho emanato un’ordinanza di sospensione della didattica in presenza per le scuole superiori e le scuole medie da giovedì 18 a sabato 27 febbraio. Sarà garantita la didattica a distanza».