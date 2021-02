Fasano, colti in flagrante con 2,3 kg di hashish in uno zaino: 3 arresti

I carabinieri di Fasano (Br) hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Domenico Fanizza, 39enne in prova al servizio sociale, Umberto Altobello, 39enne, e Tommaso Bentivoglio, sottoposto alla sorveglianza speciale. In particolare le indagini hanno accertato come Bentivoglio abbia ceduto agli altri due uno zaino con 23 panetti di hashish, per un peso complessivo di 2,3 kg. Bentivoglio e Fanizza sono stati condotti in carcere, Altobello ai domiciliari.