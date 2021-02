Brindisi, fa un volo di 15 metri per recuperare cappello caduto: anziano vivo per miracolo

Stava cercando di recuperare il suo berretto di lana verde, quando è precipitato nel vuoto facendo un volo di circa 15 metri finendo sull’asfalto.

Tragedia sfiorata ieri attorno alle 13.30 nell’area del Monumento al Marinaio d’Italia, dove un 75enne, sporgendosi oltre il dovuto dal parapetto che sormonta gli archi che degradano su via Tito Minniti, proprio alle spalle del parco giochi.

Da quanto emerso, anche in base alla ricostruzione fornita da alcuni testimoni che si trovavano in zona, l’anziano sarebbe precipitato nel tentativo di recuperare il cappello che aveva perduto.

La caduta fortunatamente sarebbe stata attutita dal groviglio di rovi sottostante da cui poi è rotolato volando al suolo.

Immediata la richiesta dei soccorsi e l’arrivo sul posto di tre pattuglie della Sezione volanti insieme con una squadra ed un mezzo dei Vigili del fuoco oltre che di una ambulanza del 118.

L’anziano è stato soccorso che era cosciente sebbene dolorante e lamentava forti dolori al petto.

Caricato in ambulanza è stato condotto con codice rosso dal personale del 118 all’ospedale Perrino per le cure del caso.

I Vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il cappellino verde di lana che l’anziano cercava di recuperare consegnandolo agenti della Sezione volanti che hanno raccolto le dichiarazioni di alcuni testimoni presenti sul posto al momento dell’accaduto.

La tempestiva segnalazione di alcuni ragazzi, infatti, ha permesso a Polizia, Vigili del fuoco e ambulanza del 118, di raggiungere in tempi brevissimi il luogo in cui si è verificata la terribile caduta trovando il 75enne, sebbene malconcio, ancora vivo.