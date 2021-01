Brindisi, mazzette in Tribunale: tra i 6 arrestati anche un giudice. Indagati 2 magistrati

BRINDISI - Professionisti e magistrati della Fallimentare di Brindisi sono stati arrestati stamattina dalla Gdf su ordine della Procura di Potenza con le ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari. Tre persone in carcere (il giudice Gianmarco Galiano, l'imprenditore Massimo Bianco e il commercialista Francesco Pepe Milizia) e altre tre ai domiciliari: l'ex moglie di Galiano, l'avv. Federica Spina, l'avv. Francesco Bianco e Annalisa Formosi, moglie di Pepe ed ex presidente ordine ingegneri Brindisi. L'imprenditore Massimo Bianco e e l'avv. Francesco Bianco sono legati da rapporti di parentela (cugini).

Coinvolti anche 2 magistrati, Francesco Giliberti e Giuseppe Marseglia, «indagati a vario titolo e secondo la rispettiva responsabilità», in servizio nella sezione Fallimentare del capoluogo dove si trova il Procuratore della Repubblica di Potenza, Francesco Curcio.