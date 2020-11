Brindisi, appalti «pilotati» della Marina: assolto ufficiale MM

BRINDISI - Il gup del Tribunale di Brindisi, Valerio Fracassi, a conclusione di un processo con rito abbreviato ha assolto Sandro Desideri, ufficiale della Marina Militare Italiana, accusato di plurimi falsi ideologici aggravati e di plurimi peculati militari aggravati in relazione alla gestione di alcuni appalti della Marina.

Per altre 21 persone, pende la richiesta di rinvio a giudizio, e l’udienza preliminare è fissata per fine febbraio. Secondo la pubblica accusa, rappresentata dal pm Raffaele Casto che ha concluso la requisitoria chiedendo la condanna a 8 anni e mesi 6 di reclusione, l’ufficiale faceva parte di un più ampio sistema fraudolento mediante il quale molte gare di fornitura di beni e servizi alla Marina Militare venivano pilotate garantendo l'aggiudicazione a ditte compiacenti.

La difesa ha puntato sull'assoluta inconsistenza di tutte le ipotesi di reato contestate al proprio assistito, ritenendolo totalmente estraneo alle contestazioni.

«Esprimiamo grande soddisfazione per la sentenza assolutoria - affermano gli avvocati Roberto Cavalera e Michele Varia - che ha restituito dignità al nostro assistito il quale per anni, con spirito di abnegazione, ha servito con onore la Marina Militare anche in teatri di guerra».