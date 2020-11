Ostuni, da oggi la «Città bianca» diventa un cantiere aperto

OSTUNI - Inizieranno questa mattina (tempo permettendo), i lavori di sistemazione di tratti stradali sconnessi e pericolosi nel centro abitato di Ostuni.

Proseguendo il programma predisposto dall’assessore ai LL.PP., Giuseppe Francioso, si effettueranno da oggi, o al massimo da domani e fino al completamento, il ripristino delle condizioni di percorribilità in sicurezza delle pavimentazioni di via Tommaso Nobile e della rotatoria tra via Enrico Berlinguer-Verona e Nobile e in via Padre Vito Buonsanto. La ditta «Carone Scavi» di Mimmo Carone di Oria eseguirà i lavori mentre con apposita ordinanza n. 171 del dirigente della Polizia Municipale, dott. Francesco Lutrino, è stata disposta la disciplina della sosta e della circolazione dei veicoli per esigenze di carattere tecnico, per motivi di pubblico interesse e di sicurezza pubblica, nonché a tutela del patrimonio comunale.

Sulla rotatoria tra via Berlinguer-Verona-Nobile, gli interventi sono finalizzati all’eliminazione delle gibbosità presenti su parte della giratoria in direzione di via Verona e sul tratto in uscita per la direzione di via Berlinguer e pertanto sarà effettuata la chiusura in modo alternato dei due tratti stradali; per quanto riguarda via Tommaso Nobile (adiacente il palazzetto tensostatico), gli interventi sono finalizzati all’eliminazione delle gibbosità presenti all’altezza del campus, per cui sarà interdetto alla circolazione veicolare il tratto di carreggiata confinante con Via Mons. Ferdinando Semeraro; per via Padre Vito Buonsanto, la circolazione veicolare avverrà a senso unico alternato nel tratto prospiciente la villetta pubblica dove si interverrà per la rimozione delle gibbosità causata dall’azione spingente delle radici degli alberi di pino ivi piantumati.

Tenuto conto delle esigenze lavorative per i cantieri stradali, durante l’esecuzione della rimozione dell’asfalto vecchio e la sistemazione del fondo stradale, inevitabilmente vi saranno disagi alla circolazione in quanto si renderà necessario deviare il traffico veicolare su percorsi alternativi o disporre il senso unico alternato di marcia. La messa in opera della segnaletica stradale occorrente per dare esecuzione al presente provvedimento è completamente a carico della ditta «Carone Scavi» che dovrà provvedere a posizionare nelle strade considerate i segnali stradali indicanti i lavori in corso con i relativi preavvisi, il divieto di sosta e di transito oppure il senso unico alternato di marcia in quei tratti dove si svolgeranno questi lavori.

Sempre da questa mattina, inizieranno da parte della ditta «Costruzioni Impianti Elettrici Meridionali s.r.l.» (C.I.E.M.) di Fragagnano gli scavi per l’apposizione della linea interrata Enel in via Grand’Ufficiale Filippo Anglani, Luisa Sanfelice, Passatoio dei Giudei e in via Saverio Nitti.

Su queste strade, con ordinanza è stata vietata la sosta su ambo i lati delle strade e la sospensione della circolazione veicolare (i veicoli in sosta vietata saranno rimossi coattivamente). Infine si sono conclusi la stesura del tappetino d’usura su via San Giovanni Bosco (arteria che collega con la provinciale per Carovigno).