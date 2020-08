Brindisi e Mesagne: assembramenti davanti a locali, personale e clienti senza mascherina, sanzioni

Negli ultimi due weekend la polizia ha controllato diversi esercizi commerciali a Brindisi e Mesagne. In particolare, dalle verifiche effettuate sono emerse delle irregolarità in un noto ristorante del capoluogo, ed in un locale-bar nel centro storico di Mesagne, dove i poliziotti hanno riscontrato la presenza di considerevoli assembramenti di persone e l’inadempimento delle linee guida sulla ristorazione, nonché il mancato utilizzo delle mascherine da parte dei dipendenti addetti al servizio ai tavoli, alla cassa e alla cucina.

In entrambe le occasioni sono stati sanzionati sia i titolari delle suddette attività per inosservanza delle misure anti-Covid, 19 sia numerosi avventori per violazione della recente ordinanza del Ministero della Salute.