Brindisi, reliquie dei Santi ospiti nelle 17 chiese cittadine

Brindisi - Come anticipato nei giorni scorsi, sarà una festività patronale in sordina, senza processione, senza fuochi, nè bancarelle e giostre e con poche luminarie, ma solo con eventi di carattere religioso che che si svolgeranno dal 22 agosto al 13 settembre.

Già oggi, infatti, prende forma l’iniziativa destinata a rimpiazzare le processioni a mare e a terra e cioè il pellegrinaggio delle reliquie dei Santi Patroni Teodoro e Lorenzo nelle 17 parrocchie cittadine che culminerà, nei giorni dal 3 al 7 settembre, con l’arrivo in Cattedrale. Anticipato, inoltre, il momento del Solenne Pontificale a sabato (anzichè domenica) 5 settembre, alle 20.30, con la tradizionale consegna delle chiavi della città ai Santi Patroni che sarà anche trasmesso in diretta televisiva su Antenna Sud.

Nel luogo tradizionale all’incrocio dei corsi, verrà allestito il Tosello per l’esposizione delle statue raffiguranti i Santi Patroni con alcune installazioni luminose, in particolare in piazza Duomo. Dunque, niente luminarie, ma solo degli itinerari di luce lungo la strada che porta al Duomo.

«Quest’anno la festa patronale, come in tutte le città italiane, adeguerà il tradizionale programma religioso e civile al difficile tempo in cui viviamo - ha dichiarato il sindaco -. La prudenza necessaria e il rispetto delle norme anti Covid hanno portato la Curia e l’amministrazione comunale a concentrare la tradizionale festa patronale alle sole funzioni religiose. La speranza è che dal prossimo anno si possa tornare a vivere pienamente le feste patronali».

Questo l’itinerario del pellegrinaggio delle reliquie. Oggi (18.30) presso la parrocchia San Vito alla Commenda; domani (8-19.30) in parrocchia San Nicola al Paradiso; lunedì 24 (ore 19) in parrocchia SS. Addolorata a Tuturano; martedì 25 (ore 19) in parrocchia Ave Maris Stella al Casale; mercoledì 26 (ore 19.30) in parrocchia Regina degli Apostoli - Mater domini; giovedì 27 (ore 19) in parrocchia Sacro Cuore ai Salesiani; venerdì 28 (ore 19) in parrocchia San Leucio alla Minnuta; sabato 29 (ore 19) in parrocchia San Lorenzo al Sant’Elia; domenica 30 (ore 19.30) in parrocchia Cristo Salvatore al Sant’Elia; lunedi 31 (ore 19), in parrocchia San Francesco d’Assisi al rione La Rosa; martedì 1 settembre (ore 19) in parrocchia Spirito Santo al rione Sant’Angelo; e mercoledì 2 settembre (ore 19) in parrocchia SS. Addolorata a La Pietà. Dopo la permanenza di alcuni giorni nella Basilica Cattedrale, le reliquie dei Santi Patroni verranno portate: venerdì 11 settembre (ore 19) in parrocchia San Giustino de Jacobis al rione Bozzano; sabato 12 settembre (ore 19) in parrocchia SS. Resurrezione al rione Cappuccini e, infine, domenica 13 settembre (ore 8-19) in parrocchia Cuore Immacolato di Maria al rione Perrino.

Come ha ricordato il sindaco, sabato 4 settembre alle 20.30 ci sarà in Cattedrale il Solenne Pontificale, presieduto dall’Arcivescovo, Mons, Domenico Caliandro.