Carovigno, testata sul naso dopo il calcetto: la partita finisce male

CAROVIGNO - Gli tira una testata dopo la partita di calcetto: denunciato 57enne di Triggiano per lesioni personali. L'uomo, al termine di una partita di calcetto, lo scorso 13 agosto, avrebbe avvicinato un 32enne brindisino, colpendolo con una testata in pieno viso e procurandogli la frattura e deviazione del setto nasale, con una prognosi di 20 giorni. A far scattare gli accertamenti è stata la denuncia-querela presentata dalla stessa vittima ai carabinieri di Carovigno: dopo le indagini del caso, per il 57enne è così scattata la denuncia.