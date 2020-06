In 150 senza mascherina assembrati in un pub nel Brindisino: locale chiuso per 5 giorni

Circa 150 persone, tutte senza mascherina, sono state trovate assiepate in un pub della costa a nord di Brindisi nella tarda serata di ieri, durante controlli compiuti fino alle prime luci dell’alba dalla Questura di Brindisi e dalla Polizia locale di Carovigno. Una quindicina di persone sono state identificate e sanzionate, in applicazione delle norme contro la diffusione del Covid19; al gestore del locale è stato notificato un provvedimento di chiusura per 5 giorni.

Il monitoraggio di polizia disposto in occasione del fine settimana ha accertato, si legge in una nota, «moltissimi avventori delle strutture ricreative e di ristorazione": i controlli disposti dalla Questura puntano dunque «a ricondurre negli ambiti del rispetto delle regole le situazioni che possono mettere in pericolo la salute dei cittadini. Per questo, i servizi di monitoraggio e controllo saranno replicati».