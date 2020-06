Brindisi: Alitalia, oltre al danno la beffa. Solo due voli a Brindisi e a Bari

Oltre al danno la beffa che conferma come la compagnia di bandiera, di fatto, stia snobbando gli aeroporti pugliesi da cui l’anno scorso sono transitati 8 milioni di viaggiatori.

Alitalia ha annunciato, nelle scorse ore, che «dal 1 luglio riprenderà i collegamenti diretti da Brindisi verso Roma e Milano (2 voli al giorno), che si aggiungono a quelli da Bari con Roma e Milano». Dopo un mese di «vacanza», rispetto alla ripartenza post covid, la compagnia di bandiera ritorna a Brindisi senza il ripristino nemmeno del «minimo sindacale» in termini di voli, sia per l’Aeroporto del Salento, sia per lo scalo di Bari, capoluogo di regione.

Ma mentre in Sicilia i sindaci, con in testa il Governatore Nello Musumeci, sono già in rivolta contro il trattamento riservato: «Pochi voli - lamentano - e costi esagerati», la Puglia resta in silenzio.

Per avere un’idea del «contentino», dato da Alitalia alla Puglia basta ricordare che solo nella precedente stagione invernale (la cosiddetta «winter») i voli da Brindisi per Roma (4) e Milano (3) erano complessivamente 7 (ogni volo comprende un’andata e un ritorno ndr). A Bari erano ovviamente qualcuno in più. I voli della «winter» vengono poi aumentati nel corso della «summer», la stagione estiva, per via dell’ovvio aumento dei passeggeri. Ma per la Puglia nemmeno il numero standard dei voli, che non viaggiano certo vuoti, del periodo invernale. Dal primo di luglio quindi per Brindisi ci sarà solo un settimo di quella che era l’offerta minima dei tempi andati «pre-covid»: un volo per Roma e uno per Milano. E anche meno se si considera, che per effetto delle norme di sicurezza, gli aerei non potranno viaggiare nemmeno pieni al 100%. Per Bari la situazione è anche peggiore visto che al pari di Brindisi ha un volo per Roma e uno per Milano non essendo stati comunicati voli aggiuntivi la stagione estiva.

Eppure, al di là dei tanti per cui resteranno un «miraggio», le vacanze gli italiani le faranno prevalentemente in Puglia, Sicilia e Calabria.

Quindi, potenzialmente, c’è un mercato importante da «aggredire» e soddisfare. Le compagnie low cost lo hanno già intuito ed hanno già iniziato a muoversi da un pezzo, investendo con coraggio, pubblicizzando le offerte e ripristinando gli operativi di una volta.

Al limite delle vergogna resta invece l’incomprensibile atteggiamento di Alitalia, salvata per l’ennesima volta con un’enorme trasfusione di soldi pubblici e quindi degli italiani.

E che anziché sfruttare l’ennesima opportunità, che gli è stata offerta per risollevare le sue sorti, rinuncia scientemente ad importanti fette di mercato lasciando spazio ad una concorrenza che inevitabilmente finirà per accaparrarsi le vaste «praterie» che la compagnia di bandiera cede senza una giustificazione comprensibile, al mercato straniero in particolare.

In Sicilia la politica e le istituzioni sono già in rivolta, in Puglia va tutto bene? Può andare avanti così? Zitti e mosca? Perchè se è così - come paventa la Filt Cgil (nel pezzo accanto) - ci si aspetti anche nuovi e drammatici risvolti sul fronte occupazionale del trasporto aereo.